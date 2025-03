A Polícia Nacional (PN), na província do Kwanza-Norte, deteve o alegado homicida de cinco mulheres camponesas nas lavras do município do Cazengo, tendo o indivíduo confessado a autorias dos crimes.

Segundo informação da polícia o agora detido e acusado da morte de cinco camponesas, estava foragido da justiça por homicídio desde 2022.

Apesar da detenção deste cidadão, a PN assim como o Serviço de Investigação Criminal (SIC), ainda têm que desvendar o mistério das outras dezenas de anciãs mortas nas lavras, que levou a sociedade civil e partidos políticos manifestarem nas ruas de Ndalatando.

O suposto homicida confessou à polícia que matou as cinco anciãs com golpes na cabeça para roubar alimentos nas lavras.

São no total 19 as camponesas que foram mortas em menos de um ano, no Kwanza Norte, vítimas de homicídio, seguido de violação sexual, conforme informações do SIC local.

O inspector-chefe Edgar Salvador, porta-voz do comando provincial do Kwanza-Norte, disse recentemente à imprensa que os casos ocorreram apenas no município do Cazengo e que a situação está efectivamente a preocupar os órgãos de defesa e segurança.