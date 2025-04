Cuanza-Norte: Por causa de uma dívida de 200 mil kz, efectivo da PIR rouba e vende duas armas de fogo, mas foi descoberto, condenado e expulso da PN

O Tribunal Militar da Região do Kwanza, na província do Cuanza-Norte, julgou e condenou esta terça-feira, 1, um agente da Polícia Nacional (PN), afecto à Polícia de Intervenção Rápida (PIR), a uma pena de seis anos e seis meses de prisão efectiva, por roubar, em 2023, do armamento da unidade, duas armas de fogo, munições e outros materiais militares, que comercializou, alegadamente para pagar uma dívida de 200 mil kz, apurou o Novo Jornal.