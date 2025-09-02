Foram detidos, na província do Kwanza-Sul, dois seguranças do Hospital Municipal do Seles, acusados de espancarem brutalmente um parente de um paciente, durante um desentendimento.

Tudo aconteceu na porta daquela unidade hospitalar, quando o homem, de 37 anos, se dirigiu para o local, no período da manhã, para dar banho ao seu familiar que está internado.

Os vigilantes, segundo chefe do departamento de comunicação institucional e imprensa do Comando Provincial do Kwanza-Sul da Polícia Nacional de Angola, Tomás Filipe António, impediram a sua entrada, mas facilitaram a de outras pessoas.

Facto que gerou um desentendimento entre eles e os acusados fizeram recurso aos seus bastões e agrediram-no brutalmente, causando-lhe ferimentos graves na região da boca, tendo sido suturado com seis pontos.

Os operativos, de 34 e 40 anos, funcionários de uma empresa privada de segurança, vão ser presentes ao juiz de garantias, acusados do crime de ofensa grave à integridade física.