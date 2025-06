Iniciadas em Março deste ano, o término das obras de requalificação do Largo da Independência está previsto para Setembro. Administração Municipal da Ingombota não revela os valores da empreitada que pretende dar uma nova imagem ao local que acolhe a estátua de António Agostinho Neto, o primeiro Presidente do País.

As obras de requalificação do Largo da Independência, no 1.º de Maio, devem terminar em Setembro deste ano, soube o Novo Jornal. A Administração da Ingombota, dona da empreitada, não revela os valores envolvidos na reabilitação do monumento histórico. Inaugurado em Setembro de 2000, o espaço tem no centro a estátua de António Agostinho Neto, o primeiro Presidente do País, que proclamou a Independência a 11 de Novembro de 1975.

Ao NJ, o administrador-adjunto para a Área Técnica da referida administração, Cláudio Revelas, justifica a omissão, alegando que o valor inicial, acordado com a empresa ASAC Construções, Engenharia e Obras Públicas, responsável pela empreitada, sofreu "adequações", o que pode ter elevado o custo final.

