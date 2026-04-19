O Santuário Nossa Senhora da Conceição da Muxima, que significa "coração" na língua nacional Kimbundu, construído nas margens do maior rio angolano, na província de Icolo e Bengo, recebe, pela primeira vez, um Papa. Leão XIV é o primeiro dos três líderes da Igreja Católica que passaram por Angola a pisar o chão deste centro de peregrinação que todos os anos recebe milhares de peregrinos.

O Papa, que aterrou às 16:25, é aguardado com expectativa pelos peregrinos que se deslocaram à "Mamã Muxima" para rezar o terço com Leão XIV. É o caso de António João, que fez a viagem a partir do Zango e disse ao repórter do Novo Jornal Euclides Seia que aguardava com ansiedade a chegada do Sumo Pontífice, "um homem de fé e esperança".

Neste lugar de devoção dos católicos angolanos são visíveis as gruas, devido às obras de requalificação do espaço, onde está a ser construída uma grande Basílica, que deverá ficar pronta em 2027, com 4.600 lugares sentados e uma praça para 200 mil peregrinos.

Depois da Muxima, o Papa desloca-se a Saurimo, na Lunda Sul, com uma intensa agenda durante o dia de segunda-feira, regressando a Luanda perto das 17:30, para um novo encontro com os bispos, padres e agentes pastorais.

A CEAST, numa nota sobre a visita do Papa Leão XIV, afirma que "o Santo Padre não visita apenas uma nação de maioria cristã, ele visita a sua casa, num périplo que ocorre num momento de profunda carga emocional: o primeiro aniversário do falecimento do Papa Francisco".

Leão XIV deixa o País na terça-feira, logo pela manhã, e segue para a Guiné Equatorial, onde termina a sua viagem por África.