O País vive um braço-de-ferro entre a Empresa Interbancária de Serviços (EMIS) e os cidadãos. Depois de reduzir o prazo de levantamento sem cartão de 24 horas para 6 horas (em Julho) e agora para apenas 60 minutos, a firma gestora da rede multicaixa justifica-se com a necessidade de mais segurança para os consumidores.

Nos arredores de Luanda, nomeadamente em Cacuaco, Viana, Cazenga, Mulenvos, Rangel, Sambizanga e Belas, o problema ganha contornos ainda mais dramáticos. Nessas zonas, onde vive grande parte da população, o número de ATM é manifestamente insuficiente para a procura. Muitos equipamentos ficam dias sem dinheiro, outros estão constantemente fora de serviço e os poucos que funcionam registam filas intermináveis, desde as primeiras horas do dia (em tempo de trabalho e não só).

Levantar valores sem cartão em apenas uma hora, nestas condições, tornou-se para muitos uma missão quase impossível, como denunciam os próprios moradores.

A alteração, que proporcionava surpresa aos clientes, reduziu drasticamente o tempo que o cidadão tem para concluir uma operação que antes poderia ser feita com tranquilidade. Antes, quem gerava um código de levantamento sem cartão tinha um dia inteiro para se dirigir a um caixa electrónico e levantar o valor. Em contrapartida, o prazo referido havia sido reduzido para seis horas e agora passou para apenas 60 minutos. Assim, qualquer atraso, uma fila demorada, um multicaixa avariado ou um engarrafamento no trânsito pode significar a perda total da operação, obrigando o cidadão ainda a repetir todo o processo, se tiver saldo, paciência e tempo para isso.

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