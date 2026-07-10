O cerco do Governo angolano sobre a Liga Nacional Africana, importante património nacional associado à resistência colonial contra o jugo opressor português, segue firme.

A presidente da instituição, Elisa Pedro Maria Salvador, foi destituída da direcção pelos sócios, por alegado conluio com o Ministério da Educação e a Direcção Nacional do Património.

A situação de litígio que envolve a LAASP (Liga Angolana de Amizade e Solidariedade com os Povos) iniciou-se com uma ordem do Executivo de João Lourenço que determina que a organização abandone sua sede histórica, a fim de ser transformada numa escola. Esta medida não foi recebida com agrado pelos respectivos sócios da instituição, que já recorreram às instituições judiciais.

Durante uma Assembleia Ordinária, alegaram que ex-directora Elisa Pedro Maria Salvador estaria a defender interesses alheios em vez de salvaguardar os interesses da Liga Nacional Africana para a qual foi eleita presidente.

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