Durante o fim-de-semana, em Luanda, 11 pessoas perderam a vida e 15 ficaram gravemente feridas, vítimas de seis acidentes rodoviários, sendo que o mais trágico ocorreu na via expressa onde oito pessoas morreram no local, entre elas um bebé.

O acidente aconteceu na noite de domingo, 24, no sentido Benfica-kilamba, e envolveu um Hiace, em serviço de táxi, que foi abalroado por um camião.

Morreram sete adultos e um bebé, havendo apenas um sobrevivente, mas em estado grave, de acordo com as autoridades policiais.

O gabinete de comunicação institucional e imprensa do comando provincial de Luanda da Polícia Nacional (PN) esclarece que os acidentes foram causados pelo excesso de velocidade e pela falta de precaução dos automobilistas no exercício da condução, provocando danos materiais avaliados em mais de dez milhões de kwanzas.

Durante o fim-de-semana foram também realizadas várias operações que culminaram com a detenção de 187 cidadãos nacionais e estrangeiros, com idades entre os 18 e os 55 anos, acusados de diversos crimes.

No decurso das operações foram apreendidas duas armas de fogo, dez telemóveis, sete botijas de gás butano, quatro pneus de viatura, 15 mil kwanzas e diferentes tipos de electrodomésticos.

No âmbito da regularização e fiscalização do trânsito automóvel foram apreendidas cinco viaturas e 197 motorizadas. Na mesma acção 1.345 automobilistas foram sancionados por diversas infracções ao código de estrada.