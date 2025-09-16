Um agente de 3ª classe da Polícia Nacional (PN), afecto à Polícia de Segurança de Objectivos estratégicos (PSOE), foi atropelado esta segunda-feira,15, na Avenida Deolinda Rodrigues, um incidente caracterizado como negligência do peão, que, mesmo fardado, decidiu transpor o separador de betão, ignorando a pedonal, soube o Novo Jornal.

Trata-se de um efectivo de 27 anos, que teve ferimentos graves resultantes do atropelamento, que foi praticado por um cidadão estrangeiro de 53 anos.

O homem, que entrou em pânico após o acidente, seguia ao volante de um jeep, quando, inesperadamente, surgiu um peão na faixa de rodagem.

Segundo a PN, o agente da polícia atropelado foi socorrido para uma clínica privada, onde se encontra sob cuidados médicos.

O condutor prestou declarações à polícia, que elaborou um processo que seque os seus trâmites, e foi posto em liberdade.

Segundo o artigo 99 do Código de Estrada em vigor deste 2008, peões que atravessarem fora das pedonais e das passadeiras, criando transtorno ao trânsito rodoviário, devem ser multados.