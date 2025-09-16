Trata-se de um efectivo de 27 anos, que teve ferimentos graves resultantes do atropelamento, que foi praticado por um cidadão estrangeiro de 53 anos.
O homem, que entrou em pânico após o acidente, seguia ao volante de um jeep, quando, inesperadamente, surgiu um peão na faixa de rodagem.
Segundo a PN, o agente da polícia atropelado foi socorrido para uma clínica privada, onde se encontra sob cuidados médicos.
O condutor prestou declarações à polícia, que elaborou um processo que seque os seus trâmites, e foi posto em liberdade.
Segundo o artigo 99 do Código de Estrada em vigor deste 2008, peões que atravessarem fora das pedonais e das passadeiras, criando transtorno ao trânsito rodoviário, devem ser multados.