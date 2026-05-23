Estudar longe de casa é um grande desafio, especialmente no período nocturno, quando o acesso aos transportes públicos e privados se torna escasso e chegar aos bairros fica mais perigoso devido à criminalidade. Apesar disso, muitos menores de 18 anos em Angola são submetidos a esses riscos para os quais se vergam em nome do sonho de "ser alguém".

São, na maioria, cidadãos menores provenientes de várias zonas de Luanda, que tiveram de se submeter a este regime de ensino por conta da Lei de Bases do Sistema de Educação aprovada em 2020, segundo a qual os jovens que ingressam no II ciclo do ensino secundário (ensino médio) a partir dos 16 anos devem, em muitos casos, frequentá-lo no período nocturno.

Ao NJ contam os dilemas pelos quais cada um passa de segunda a sexta-feira para não faltar às aulas.Uma das pessoas é Maria Adão Manuel, estudante de uma escola do ensino médio, no 1.º de Maio. Residente no Kapalanga, município de Viana, a aluna de 16 anos lamenta os problemas que enfrenta, realçando a distância de casa para a escola, bem como a dificuldade dos transportes no regresso.

"Temos aulas das 18 às 21 horas. Ao sair de casa é mais tranquilo, há muitos autocarros que vão da paragem do Kapalanga ao 1.º de Maio. O principal caos consiste no regresso à minha residência... não há autocarros em circulação, e os táxis ficam cada vez mais difíceis! Mas não desisto", diz. A educanda da 10.ª classe do curso de Contabilidade e Gestão conta que nunca lhe passou pela cabeça que, com essa idade, estudaria no turno da noite.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/