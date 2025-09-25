O homem que circulava com uniforme das FAA, a bordo de uma motorizada foi capturado no bairro Morro Bento, após inúmeras denúncias que o comando municipal recebeu.
O falso militar detido pelos agentes do departamento de ilícitos penais na Samba, foi encaminhado para o Ministério Público, acusado igualmente de agressão à integridade física, roubo e posse ilegal de arma de fogo.
O último assalto que o acusado efectuou recentemente no Morro Bento, foi vítima um homem de 27 anos, que foi surpreendido na via pública, de acordo com o gabinete de comunicação institucional e imprensa da Polícia Nacional.
O falso militar, munido de uma pistola, anunciou o assalto, de seguida, desferiu um golpe na região da cabeça da vítima, roubou-lhe o telemóvel e uma carteira de bolso com 40 mil kwanzas.
Vai ser encaminhado para o juiz de garantias.