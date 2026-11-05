O Serviço de Protecção Civil e Bombeiros (SPCB) expulsou, esta quinta-feira, 05, em Luanda, seis efectivos e despromoveu dois oficiais superiores, por envolvimento em práticas de burla, através de falsas promessas de incorporação na corporação, e abandono do local de trabalho, soube o Novo Jornal.

Segundo a decisão disciplinar da corporação, que ditou a expulsão e a despromoção dos efectivos em causa, foram ainda aplicadas sanções disciplinares de multa a oito efectivos afectos a diferentes órgãos do SPCB, por outras infracções.

O acto de demissão e despromoção ocorreu esta manhã, no quartel principal dos bombeiros, em Luanda, e foi presidido pelo comissário bombeiro principal Bravo Pereira Mendes, comandante do SPCB.

Foram expulsos um inspector, um subinspector, um 3° subchefe e três agentes.

Quanto aos oficiais superiores, um superintendente-chefe foi despromovido para o posto de superintendente e um desceu de intendente para o grau inspector chefe, ambos envolvidos em actos de burla, consubstanciados em falsas promessas de emprego.

Ao dirigir-se aos efectivos, o comandante do SPCB apelou à observância rigorosa das normas disciplinares, ao cumprimento dos deveres profissionais e ao respeito pelos princípios éticos e deontológicos que orientam a conduta dos membros da corporação.

O comandante reforçou, igualmente, a necessidade de responsabilidade, integridade e compromisso com a missão institucional, advertindo que comportamentos contrários aos valores e regulamentos da corporação serão objecto de tratamento disciplinar, nos termos da legislação em vigor.

O acto foi testemunhado pelos comandantes-adjuntos do SPCB, pelo inspector do serviço, por membros do conselho consultivo e por efectivos da corporação.