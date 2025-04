A forte chuva que caiu sobre Luanda durante toda a madrugada e manhã de terça-feira, 1 de Abril, afectou directamente mais de 14 mil pessoas, inundou 2.771 habitações, destruiu três escolas e 28 residências e danificou 10 viaturas, para além de causar duas mortes e o desaparecimento de uma mulher de 29 anos, arrastada pela correnteza das águas, no município de Talatona, apurou o Novo Jornal junto dos bombeiros.

Segundo o relatório sobre o impacto da chuva desta terça-feira, da Comissão Provincial de Protecção Civil, até agora há registo de duas mortes - uma menor de 14 anos, no município da Maianga, e um adulto de 35, no município do Sambizanga.

Continua desaparecida uma mulher de 29 anos, arrastada pelas águas da chuva, após o desabamento parcial da residência onde vivia, na zona do Benfica, comuna do Cabolombo, município do Talatona.

Conforme o relatório, 14.010 pessoas foram afectadas, 2.771 habitações inundadas, 28 destruídas, três escolas inundadas. Houve ainda dois deslizamentos de terra e 10 viaturas danificados.

Entretanto, os municípios de Viana, Kilamba Kiaxi, Cazenga, Hoji-Ya-Henda e Mulenvos são os mais afectados, segundo os bombeiros.

Só na urbanização Nova Vida, 800 habitações ficaram inundadas, 120 ruas e travessas igualmente alagadas e intransitáveis.

No Talatona, 10 viaturas foram danificadas num condomínio luxuoso, após o desabamento de uma parede.

Entretanto, a administração municipal do Cazenga colocou uma motobomba para auxiliar no escoamento das águas da Lagoa dos Porcos, outra na Bacia da Catumbela, para reforçar os trabalhos de drenagem

No Rangel, a administração municipal continua a trabalhar na sucção das águas que inundam várias ruas, registando-se o mesmo procedimento em outros municípios, apurou o Novo Jornal.