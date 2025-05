Durante o fim-de-semana, cinco pessoas perderam a vida e outras 24 ficaram gravemente feridas, vítimas de 16 acidentes de viação, que ocorreram em Luanda, com danos materiais avaliados em mais de 200 milhões de kwanzas.

A direcção do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional (PN), esclarece que os acidentes foram provocados pela falta de precaução dos automobilistas no acto da condução e pelo mau estado de algumas vias de acesso.

Neste período foram realizadas diversas operações que culminaram com a detenção de 289 indivíduos, com idades entre os 16 e os 49 anos, implicados nos crimes de agressão física, homicídio e roubo na via pública e em residências.

Nas operações foram apreendidas dez armas de fogo de diferentes calibres, dez armas brancas, dez quilos de liamba e diversos tipos de electrodomésticos.

No âmbito da regularização e fiscalização do trânsito automóvel foram apreendidas 115 motorizadas e 14 viaturas. No mesmo período 547 automobilistas foram sancionados por diversas infracções ao código de estrada.

O Serviço de Protecção Civil e Bombeiros assinalou 41 casos, com realce para quatro mortos, 36 feridos e 12 incêndios, nos municípios do Rangel, Cacuaco, Maianga, Hoji-ya-Henda, Talatona, Kilamba Kiaxi,Maianga e Ingombotas.