Em Luanda, cinco pessoas morreram e outras 15 ficaram gravemente feridas, em resultado de 16 acidentes rodoviários no último fim-de-semana, com danos materiais avaliados em mais de 15 milhões de kwanzas.

De acordo com a direcção do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional (PN), os acidentes foram provocados pelo mau estado de algumas vias de acesso e o excesso de velocidade.

O Serviço de Protecção Civil e Bombeiros registou 34 ocorrências, com destaque para cinco mortos, três feridos e dez incêndios, nos municípios de Viana, Maianga, Cabiri, Sambizanga, Talatona, Kilamba Kiaxi,Maianga e Camama.

Neste período, foram realizadas várias operações que resultaram na detenção de 176 indivíduos, com idades entre os 16 e os 53 anos, acusados de agressão física, homicídio e roubo na via pública e em residências.

Durante as operações foram apreendidas sete armas de fogo de diferentes calibres e diversos tipos de electrodomésticos.

No âmbito da regularização e fiscalização do trânsito automóvel foram apreendidas 229 motorizadas e dez viaturas. No mesmo período 689 automobilistas foram sancionados por diversas infracções ao código de estrada.