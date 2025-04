Mara Quiosa foi eleita vice-presidente do MPLA durante o VIII Congresso Extraordinário realizado nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2024, sucedeu no cargo Luísa Damião e tornou-se na segunda mulher a exercer este cargo no partido dos Camaradas. A sua indicação e eleição esteve dentro de uma estratégia de rejuvenescimento das lideranças do MPLA e da necessidade de adopção de novas dinâmicas de governação partidária. A qualidade das democracias tem grande reflexo na qualidade dos políticos que a produzem, tem influência na forma como os cidadãos olham e avaliam aqueles que escolheram para os liderar. Já fez 100 dias no cargo e é altura de sabermos um pouco sobre aquilo que tem sido a agenda daquela que aqui chamo de "primeira-dama" do MPLA.