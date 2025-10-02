Foram detidos dois cidadãos de nacionalidade congolesa, membros do grupo "Cidade de Deus", que realizavam assaltos com recurso a catanas, na via pública, no bairro Palanca, em Luanda. O gangue já fez dezenas de vítimas.

A quadrilha é composta por oito indivíduos mas apenas dois elementos, de 18 e 21 anos, foram capturados, nesta semana, pelos agentes do Serviço de Investigação Criminal (SIC), do Kilamba Kiaxi.

Os outros seis integrantes estão em parte incerta mas já foram identificados e estão a ser procurados, de acordo com o SIC, que assegurou que tem registo de várias denúncias de agressão física e roubo de bens praticados pelo grupo que usava catanas nos seus "serviços".

A quadrilha foi descoberta por intermédio de um vídeo que se tornou viral nas redes sociais, onde os indivíduos surgiam empunhando catanas e proferindo ameaças de morte contra cidadãos indefesos e também contra um grupo rival.

Depois desta situação, os detidos vão ser presentes ao juiz de garantias pelos crimes de roubo qualificado, associação criminosa e agressão física, enquanto a investigação continua para determinar os demais elementos do gangue.