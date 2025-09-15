Às autoridades, o pai confessou que se sentiu incomodado com o barulho que a criança fazia quando chorava.
"Irritado com o choro, o pai arrancou o pequeno dos braços da mãe e atirou-o ao chão violentamente, fracturando o membro superior direito do menor, fugindo de seguida ", explicou Quintino Ferreira, porta-voz da DIIP, que contou ao Novo Jornal que o homem foi detido horas depois, após a mulher apresentar queixa à polícia.
Segundo a DIIP, a criança está com o braço engessado e o progenitor a contas com a justiça.