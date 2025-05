Luanda: Detido um falso intendente da PN que cobrava para inserir pessoas na corporação

Um falsário que se apresentava como oficial superior da Polícia Nacional (PN), com a patente de intendente, foi detido no fim-de-semana prolongado pelo efectivos da Direcção de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP), órgão de investigação do comando geral da Polícia Nacional, por burlar várias pessoas, há anos, com a promessa de enquadramento na PN, soube Novo Jornal.