Efectivos da Polícia Nacional (PN), afectos ao Departamento de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP), no município do Cazenga, em Luanda, detiveram, esta quinta-feira, 05, um cidadão nacional de 44 anos que se fazia passar por agente da Polícia Nacional para apreender motos e extorquir cidadãos, soube o Novo Jornal junto da PN.

O falso polícia ostentava a patente de subinspector, trajava farda da corporação, abordava cidadãos na via pública, apreendia motorizadas de forma ilegal e dava-lhes destino incerto.

O homem actuava sozinho na zona do Grafanil e foi detido no âmbito da operação "Prolongado Seguro", realizada pela Polícia Nacional no Cazenga.

Segundo a PN, no acto da detenção foram encontrados, em sua posse, um par de fardas da Polícia Nacional, um colete e duas motorizadas do modelo Kawasaki, presumivelmente apreendidas de forma ilícita.

Ao Novo Jornal, o porta-voz da Polícia Nacional em Luanda, superintendente-chefe Nestor Goubel, salientou que "o cidadão aproveitava-se da imagem e da autoridade da corporação para intimidar as vítimas e extorquir os seus bens, manchando o bom nome da instituição".

Segundo a Polícia Nacional em Luanda, o falso agente será presente ao Ministério Público, onde será ouvido para os devidos procedimentos legais.