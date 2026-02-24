Dois cidadãos de 27 e 46 anos foram detidos nesta segunda-feira, 23, em flagrante, pelos operacionais da Direcção de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP), quando procediam à descarga, no bairro Militar, na zona da 101ª Brigada, no município de Cacuaco, em Luanda, de óleos e resíduos sólidos, uma mistura de areia com óleo lubrificante quente, num terreno baldio, soube o Novo Jornal.

Segundo a DIIP, os implicados cometeram o crime de poluição ambiental, no âmbito de uma acção dos crimes ambientais e minerais estratégicos.

A detenção dos envolvidos ocorreu em flagrante delito, nas mediações da fábrica Whung D, em Luanda, quando os efectivos se deslocaram ao local após um expediente operativo que reportava a prática do crime de poluição ambiental.

No local foi possível surpreender os indivíduos a efectuarem o descarte de resíduos líquidos derivados de petróleo, óleos e resíduos sólidos, uma mistura de areia com óleo lubrificante quente, num terreno baldio em Cacuaco.

Os suspeitos faziam-se transportar num camião-cisterna quando foram surpreendidos e detidos pela DIIP.

Segundo a DIIP, os homens não apresentaram qualquer documentação que os habilitasse ao transporte e descarte de resíduos.

Após interrogatório, os detidos declararam serem trabalhadores da empresa "LU Petróleo", vocacionada para a transformação de lubrificantes (óleo de motor e massa consistente), localizada na estrada da Funda, bairro Kifangondo, na província do Icolo e Bengo.