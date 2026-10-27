Dois pastores foram detidos em Luanda sob suspeita de burla e agressão física porque um alegadamente cobrava até 400 mil kwanzas para fazer "ritual de libertação" e a outra queimou uma crente com água quente durante um "tratamento espiritual".

O primeiro caso aconteceu no município de Cacuaco e envolveu uma pastora da igreja União do Espírito Santo, que alegava que uma menor, de11 anos, estava possuída por maus espíritos.

De acordo com o porta-voz da Direcção de Investigação e Ilícitos Penais (DIIP), Quintino Ferreira, para o "processo de libertação", a criança foi colocada próxima de uma banheira com água quente e depois foi coberta com um lençol.

Após o tratamento, o corpo da menina ficou com queimaduras graves e teve de ser socorrida para o hospital local, onde se encontra em estado crítico.

A outra ocorrência sucedeu no município do Kilamba Kiaxi, onde um pastor, de 24 anos, da igreja Ministério Cidade do Amor ,cobrava de 200 a 400 mil kwanzas para fazer orações e tratamentos espirituais aos fiéis.

Em alguns casos, envolvendo apenas mulheres, o pastor se envolvia sexualmente com as crentes que não tinham possibilidade de pagar pelo tratamento.

A polícia tem registo de pelo menos 18 vítimas e foi graças à participação de algumas delas que o impostor foi detido e encaminhado para o juiz de garantias, de acordo com o intendente Quintino Ferreira.