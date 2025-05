Dois funcionários, de 27 e 28 anos, da empresa Segurança Industrial e Residencial (SIR), no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, em Luanda, foram detidos este sábado, 3, pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), por furtarem 8.000 euros da pasta de viagem de um passageiro luso-angolano, de 73 anos, que se esqueceu dela após o cancelamento do vôo da TAAG, por problemas técnicos.

Segundo o SIC, o passageiro, ao aperceber-se do desaparecimento do valor, denunciou o facto às autoridades policiais no aeroporto, tendo a SIC aberto um trabalho de investigação que levou à detenção dos implicados.

O SIC conta que do trabalho investigativo realizado foi possível recuperar, em posse destes funcionários, 3.260 Euros e 178 mil kwanzas, dinheiro que já havia sido repartido.