A polícia deteve quatro funcionários da operadora Africell, na província de Luanda, acusados de furtarem diferentes tipos de equipamentos e de provocar um prejuízo à empresa avaliado em mais de 60 milhões de kwanzas.

A detenção destes trabalhadores aconteceu depois de uma denúncia que a direcção da empresa fez às autoridades policiais, após verificar irregularidades na utilização dos equipamentos.

O grupo de quatro trabalhadores é constituído por membros de diferentes departamentos, inclusive elementos que tinham as senhas das recargas, esclarece o porta-voz nacional da Direcção de Investigação e Ilícitos Penais (DIIP) Quintino Ferreira.

Os infractores retiravam da empresa modems, faziam carregamentos de forma fraudulenta e depois instalavam os equipamentos em residências clandestinamente, apoderando-se do dinheiro.

Uma integrante do grupo, que sabia os códigos das recargas, "é que tinha a responsabilidade de disponibilizar as senhas de cada carregamento aos seus comparsas, para a execução do esquema", explica Quintino Ferreira.

Quando a direcção da operadora verificou que havia uso excessivo dos materiais e os valores de caixa não correspondiam, fez uma participação à polícia, suspeitando de actos de furto dentro da empresa.

A DIIP investigou a ocorrência e deteve os quatros principais suspeitos do esquema fraudulento, que estão a ser acusados de associação criminosa e furto qualificado.