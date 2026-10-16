Quatro irmãos foram detidos pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) acusados do assassinato de um indivíduo que alegadamente participou no assalto, pouco tempo antes, a um dos agora acusados, no município de Viana, província de Luanda.

Os detidos, sendo três homens e uma mulher, a que foi alegadamente alvo do assalto, com idades compreendidas entre os 24 e os 27 anos, foram presentes ao juiz de garantias pelos crimes de associação criminosa e homicídio qualificado.

O crime aconteceu no bairro Grafanil-Bar, depois de a mulher ter sido assaltada, por um grupo de marginais.

Após o assalto, a lesada informou aos seus irmãos de que tinha reconhecido um dos envolvidos.

Os irmãos, munidos de uma catana, foram ao encontro do suposto assaltante e espancaram-no brutalmente.

O homem foi socorrido para o hospital da localidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, contou o SIC-Luanda.

Quando o SIC se apercebeu da situação por intermédio de uma denúncia, deteve de imediato os irmãos e apreendeu a catana utilizada no crime.