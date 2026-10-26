A Polícia Nacional, através da Direcção de Investigação e Ilícitos Penais (DIIP), deteve mais dois elementos envolvidos no roubo de 86 milhões de kwanzas de uma viatura de transporte de dinheiro, ocorrido no dia 11 de Junho deste ano, no município do Cazenga, em Luanda.

Estes dois homens estavam foragidos há mais de quatro meses e foram capturados na última semana, na província do Huambo, graças a uma denúncia efectuada por uma vítima, após um outro assalto em que estiveram envolvidos.

A quadrilha interpelou dois jovens no Morro dos Veados, em Luanda e subtraiu deles objectos avaliados em 23 milhões de kz. Após este roubo, fugiram para o Bailundo, no Huambo, onde foram apanhados.

Mas, antes disso, explica o porta-voz nacional da DIIP, Quintino Ferreira, os assaltantes já haviam invadido uma casa no Morro Bengo onde conseguiram roubar 11 milhões de kwanzas.

Com estes dois elementos, as autoridades contabilizam um total de cinco detidos no âmbito do assalto à viatura de transporte de dinheiro, que foram encaminhados para o juiz de garantias, que lhes aplicou a medida de prisão preventiva.

O caso dos 86 milhões de kwanzas aconteceu na via pública, quando 15 elementos fortemente armados, a bordo de três carros e quadro motorizadas, seguiram um carro de transporte de dinheiro.

Estando nas proximidades da Avenida Deolinda Rodrigues, os indivíduos dispararam contra os pneus, invadiram a via, subtraíram o dinheiro e fugiram do local, conforme o Novo Jornal noticiou na altura.