Luanda: Dois efectivos da PN chamados a intervir num assalto acabaram alvejados pelos marginais - Na perseguição, polícia matou um dos alegados bandidos

Luanda: Dois efectivos da PN chamados a intervir num assalto acabaram alvejados pelos marginais - Na perseguição, polícia matou um dos bandidos

Dois efectivos da Polícia Nacional (PN), do camando municipal do Talatona, em Luanda, foram alvejados por um grupo de marginais que realizavam assaltos na rua do BFA, no Benfica, após a polícia ser chamada pelos populares a intervir.

Na perseguição, um dos supostos bandidos foi morto na troca de tiro com a polícia, soube o Novo Jornal.

Os feridos da PN são um subinspector de 43 anos e um agente de 30, que foram alvejados na noite desta quinta-feira, 26, no município do Talatona.

Segundo a Polícia Nacional, os factos ocorreram quando a viatura patrulha da polícia, afecta à esquadra do Benfica, saia de uma intervenção nas proximidades quando foi abordado por populares com a informação de que havia elementos armados a praticarem assaltos na via pública.

Tão logo a patrulha se fez ao local, conta a PN, os marginais abriram fogo sem darem angulo de manobra dos agentes dentro da viatura.

Da acção, conta a polícia, dois dos seus efectivos foram alvejados com tiros de AKM.

Ao Novo Jornal, o porta-voz da Polícia Nacional em Luanda, superintendente-chefe Nestor Goubel, disse que na perseguição aos suspeitos que fizeram troca de tiros contra os efectivos da polícia, um deles foi alvejado mortalmente.

Decorrem diligências para a localização dos outros suspeitos.