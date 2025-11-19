Esta quarta-feira, em Luanda, dois homens perderam a vida, depois de terem ficado presos no mecanismo de recolha dos contentores do lixo, quando tentavam retirar objectos metálicos do camião.

O trágico acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira, 19, quando um camião de recolha de resíduos parou num ponto para a devida recolha de lixo.

No percurso, dois indivíduos introduziram-se no veículo para extrair alguns objectos metálicos que tinham sido atirados para o contentor, mas acabaram por ser massacrados pela parte superior do mecanismo que segura o lixo no interior do camião.

Em declarações ao Novo Jornal, a direcção do comando provincial de Luanda da Polícia Nacional disse que já tem conhecimento do sucedido e que diligências já decorrem para se apurar o que terá sucedido.