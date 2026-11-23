Cinco efectivos do Serviço de Investigação Criminal (SIC), acusados do furto de um gerador, aparelhos de ar condicionado, electrodomésticos e botijas de gás de cozinha num estaleiro na zona do Sequele, na província de Icolo e Bengo, foram condenados a penas entre oito meses e dois anos e dois meses de prisão efectiva.

A sentença foi lida pelo Tribunal Militar da Região de Luanda, pelo juiz Lúcio Francisco de Assis, que classificou a conduta dos efectivos do SIC como indecorosa.

Segundo a sentença, ficou provado que, no dia 8 de Maio de 2026, os arguidos retiraram vários bens, entre os quais arcas, geleiras, geradores, aparelhos de ar condicionado, botijas de gás, uma mesa de centro e um televisor plasma, de um estaleiro chinês apreendido pelas autoridades no Icolo e Bengo.

De acordo com a sentença, o superintendente-chefe Augusto Fernando Francisco de Carvalho foi condenado à pena única de 15 meses de prisão, enquanto o inspector-chefe Sebastião João Neto recebeu 26 meses de prisão e a pena acessória de baixa de posto, passando a ostentar o grau imediatamente inferior, ou seja, o de inspector.

O inspector Paciência António foi condenado a 10 meses de prisão. Já os agentes Lemos Matos e Garcia Neto receberam oito meses de prisão efectiva cada um.

Entretanto, o advogado dos cinco condenados, Santo Alexandre, pondera interpor recurso dentro do prazo legal e realça que os seus constituintes começaram por ser indiciados pelo crime de furto qualificado, acusação que foi afastada pelo tribunal, mantendo-se apenas o crime de furto simples.

"Devo já deixar claro que o tribunal, por acaso, fez muito bem em desqualificar os arguidos da prática do crime de furto qualificado, porque não reuniram os pressupostos, os elementos objectivos e subjectivos do crime. O tribunal esteve muito bem e é uma decisão acertada, justa", disse o advogado.

Segundo o tribunal, após a descoberta do ilícito, o SIC realizou uma operação que culminou na detenção dos seus próprios efectivos, acusados dos crimes de abuso no exercício do cargo e furto.

Durante o julgamento, os arguidos confessaram a autoria do crime e pediram desculpas à sociedade pela conduta.