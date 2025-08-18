Em Luanda, quatro pessoas perderam a vida e 13 outras ficaram gravemente feridas na sequência de 14 acidentes rodoviários, ocorridos no último fim-de-semana.

Os acidentes, que provocaram danos materiais avaliados em mais de cinco milhões de kwanzas, foram causados pela falta de precaução dos automobilistas no acto da condução e pela degradação de algumas vias de acesso, de acordo com o Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional (PN).

No mesmo período, foram realizadas várias operações que culminaram com a detenção de 105 cidadãos nacionais dos 18 aos 55 anos, acusados de agressão física, furto e roubo na via pública e em residências.

Durante as operações foram apreendidas duas armas de fogo, do tipo AKM, duas botijas de gás butano, um plasma e vários electrodomésticos.

No âmbito da regularização e fiscalização do trânsito automóvel foram apreendidas três viaturas e 53 motorizadas. A PN explica ainda que nesta fase 334 automobilistas foram sancionados por diversas infracções ao Código de Estrada.

O Serviço de Protecção Civil e Bombeiros recebeu 25 solicitações, com realce para seis feridos, vítimas de tentativa de suicídio, acidente de viação e agressão física. Reportou também oito incêndios.