O Novo Jornal apurou que o cidadão que trespassou a barreira de segurança do Papa Leão XIV no percurso para o encontro com o Presidente da República é funcionário bancário e reside na Centralidade do Kilamba.
Após ser retirado do local pelas forças de segurança, nas imediações da Avenida Ho Chi Minh, junto ao viaduto, fonte familiar diz que este foi levado para a esquadra da Samba, onde foi interrogado por horas pelos elementos dos órgãos de defesa e segurança.
A fonte do NJ contou, ao telefone, que o bancário, após chegar a casa "com ferimentos no corpo", terá solicitado, esta segunda-feira, 20, uma guia médica no local de trabalho para receber tratamento numa unidade hospitalar privada de Luanda.
Aos órgãos de defesa e segurança, soube ainda o Novo Jornal, o homem contou, durante o interrogatório, que apenas quis tocar nas vestes do Papa "para ter uma bênção, tal como teve a mulher da Bíblia que "tocou nas vestes de Jesus Cristo e recebeu a sua benção".
O homem contou ainda que estacionou a sua viatura nas imediações do "Mártires", e foi para a zona do aeroporto ver de perto o Papa.
Ao ver Leão XIV a passar no Papa Móvel, entusiasmou-se e correu para a viatura para lhe tocar nas vestes, momento em que foi interceptado pelos elementos da segurança que acompanham o Papa ao longo de todos os percursos que faz neste estadia em Angola.
Um elemento policial disse ao Novo Jornal que o indivíduo poderia mesmo ter sido abatido se não tivesse oportunamente levantado as mãos para mostrar que não representava perigo para o Papa. O homem não conseguiu os seus intentos.