O Tribunal da Comarca de Viana começa a julgar esta quarta-feira,15, dois jovens de 21 e 23 anos, alegados homicidas de Carolina da Graça Silva dos Santos Cardoso, funcionária da Administração Geral Tributária (AGT), morta a tiro em Abril de 2024, em frente a dois filhos menores, no bairro Bita Vacaria, na zona do Kikuxi, no município de Viana.

A vítima era filha de Avelino dos Santos, irmão de José Eduardo do Santos (JES), antigo Presidente da República de Angola, que faleceu em Barcelona, Espanha, em 2022.

O assassinato de Carolina da Graça Silva dos Santos Cardoso abalou a família dos Santos, conforme fez saber, na altura, Tchizé dos Santos, filha de JES, que se mostrou consternada nas redes sociais.

A vítima era funcionaria da AGT e à data da sua morte tinha 40 anos.

Carolina da Graça Silva dos Santos Cardoso foi assassinada no interior da sua viatura, quando levava os filhos ao colégio, pelos marginais que seguiam a bordo de uma motorizada, e que, ao anunciarem o assalto, dispararam à queima-roupa contra ela.

A vítima ainda foi socorrida até à Clínica Multiperfil, mas não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer.

A detenção destes dois alegados homicidas ocorreu mediante uma investigação aberta pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), que dias depois do assassinato da sobrinha de JES procedeu à sua detenção.

A acusação diz que estes dois marginais eram funcionários de uma empresa privada de segurança e faziam parte de uma associação criminosa que diariamente fazia assaltos naquele perímetro de Viana.

O SIC contou na altura que estes dois detidos participaram no crime que resultou na morte da sobrinha de JES, pois o autor dos disparos acabou morto no local pela população.

Manuel Halaiwa, porta-voz do SIC, disse, na altura, que o executor da mulher, ao tentar fugir do local, caiu da motorizada que o transportava e foi morto pelos motoqueiros que os perseguiaram após o assalto.