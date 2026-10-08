Um incêndio de grandes proporções, que deflagrou na madrugada desta quinta-feira, 08, em Luanda, destruiu parte do Mercado do Kikolo, no município de Cacuaco, deixando centenas de comerciantes sem negócios, soube o Novo Jornal.

Segundo o Serviço de Protecção Civil e Bombeiros (SPCB), o incêndio atingiu os sectores de venda e armazenamento de materiais de construção civil, com destaque para peças de madeira.

Conforme os bombeiros, a natureza dos materiais em combustão, associada à quantidade existente e às condições de armazenamento desordenado, favoreceu o rápido desenvolvimento e a propagação das chamas.

Desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira, o incêndio foi dado como controlado pelos bombeiros.

Para o combate ao incêndio e apoio às operações, foram mobilizados cinco meios técnicos de extinção, um meio de resgate, duas ambulâncias, cinco viaturas de patrulhamento e uma motobomba, destinada ao reabastecimento de água.

No local encontram-se mobilizados 110 efectivos, que continuam a combater as chamas, de modo a garantir a completa extinção do incêndio e prevenir eventuais reacendimentos.

As causas que estiveram na origem do incêndio encontram-se ainda por determinar.

O Novo Jornal está no local a acompanhar o desenvolvimento da situação.