Segundo o Serviço de Protecção Civil e Bombeiros (SPCB), o incêndio atingiu os sectores de venda e armazenamento de materiais de construção civil, com destaque para peças de madeira.
Conforme os bombeiros, a natureza dos materiais em combustão, associada à quantidade existente e às condições de armazenamento desordenado, favoreceu o rápido desenvolvimento e a propagação das chamas.
Desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira, o incêndio foi dado como controlado pelos bombeiros.
Para o combate ao incêndio e apoio às operações, foram mobilizados cinco meios técnicos de extinção, um meio de resgate, duas ambulâncias, cinco viaturas de patrulhamento e uma motobomba, destinada ao reabastecimento de água.
No local encontram-se mobilizados 110 efectivos, que continuam a combater as chamas, de modo a garantir a completa extinção do incêndio e prevenir eventuais reacendimentos.
As causas que estiveram na origem do incêndio encontram-se ainda por determinar.
O Novo Jornal está no local a acompanhar o desenvolvimento da situação.