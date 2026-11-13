O Tribunal da Comarca de Belas, em Luanda, começou a julgar, esta quinta-feira, 12, o cidadão Prazeres Francisco Dias Jacinto, de 62 anos, acusado de assassinar e carbonizar cinco membros da mesma família, incluindo a sua esposa, nos Ramiros, município de Belas, em Janeiro deste ano, no interior de uma oficina mecânica, soube o Novo Jornal.

Em tribunal, o arguido simula ter demência e tenta esquivar-se às perguntas dos juízes, mas o Ministério Público (MP) tem alertado o tribunal para a alegada manobra do acusado.

Durante a sessão, o arguido afirmou não se lembrar absolutamente de nada do que aconteceu no dia em que praticou os assassinatos, nem sequer de quem é.

Segundo a acusação, o crime bárbaro, que vitimou cinco mulheres da mesma família, nomeadamente a esposa do arguido e quatro sobrinhas, aconteceu na madrugada de 19 de Janeiro de 2026, no interior de uma residência situada num estaleiro de automóveis.

Segundo os autos, o arguido mantinha uma relação amorosa com uma sobrinha da esposa, de 18 anos, situação que terá sido descoberta pela mulher.

Ao descobrir a traição do marido, a esposa terá contactado as outras três vítimas, também suas sobrinhas, para que, juntas, fossem pedir satisfações ao marido, facto que deu origem a uma discussão familiar.

Durante a discussão, o arguido disparou contra as mulheres, e, posteriormente, ateou fogo ao local, numa tentativa de fazer crer que as vítimas tinham morrido na sequência de um incêndio.

Entretanto, o acusado ainda tentou suicidar-se, ingerindo água de bateria, mas sobreviveu e foi socorrido para o Hospital do Prenda, onde, aproveitando-se da distracção dos funcionários daquela unidade sanitária, tentou fugir para não enfrentar a justiça, como noticiou o Novo Jornal na altura.

Após receber alta médica, o homem foi encaminhado para o juiz de garantias, que lhe aplicou a medida de coacção de prisão preventiva.

Em tribunal, o arguido continua a afirmar que não se lembra do que aconteceu no dia 19 de Janeiro e mantém-se em silêncio.