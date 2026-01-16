Um grupo de moto-taxistas está a ser acusado de assassinar quatro homens, em momentos distintos, na via pública, em vários bairros da província de Luanda.

Segundo o Serviço de Investigação Criminal, o gangue agia à mão armada e a bordo de motorizadas, tendo executado todas as vítimas no ano passado. foi desmantelado esta quarta-feira,15, numa acção que culminou com a detenção de apenas um dos elementos.

‎O primeiro homicídio aconteceu no dia 30 de Abril de 2025, no bairro Nbondo Chapé, onde foi vítima um homem de 34 anos, que foi interpelado, na via pública, e, de seguida, agredido até à morte.

‎A segunda morte sucedeu igualmente no bairro Nbondo Chapé, em 22 de Outubro, quando a quadrilha, a bordo de uma motorizada, surpreendeu um cidadão, de 30 anos, numa rua e um dos elementos do grupo disparou mortalmente contra ele.

O outro assassinato ocorreu no dia 10 de Novembro, na rua do Bar Amarelinha, na localidade do Dangereux, onde os indivíduos tiraram a vida a um chefe de família de 39 ano.

O último homicídio aconteceu no dia 13 de Dezembro, por volta das 19:00, no município da Camama: "a associação criminosa armada, a bordo de uma motorizada, interpelou a vítima com intenção de subtrair os seus pertences e depois matou-a, concluiu o SIC.

Após inúmeras denúncias contra eles, o SIC deteve um membro do gangue, de 29 anos, que vai ser presente ao juiz de garantias, onde vai responder pelos quatro homicídios qualificados, enquanto diligências prosseguem para localizar e deter os outros integrantes do grupo.