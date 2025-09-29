Os motoristas que trabalham nos táxis por aplicativo, em Luanda, continuam a queixar-se de assaltos constantes e sequestros, principalmente no período nocturno, o quem tem afastado profissionais deste sector, por questões de segurança, soube o Novo Jornal junto destes.

Nalgumas situações, os assaltos resultam em morte dos condutores, como foi o caso agora de um cidadão de 38 anos, que, esta semana, foi encontrado morto, na zona do Benfica, com corte no pescoço, após ter saído de casa, no Cazenga, para atender uma corrida.

A Polícia Nacional (PN) e o Serviço de Investigação Criminal (SIC) estão a par deste problema e asseguraram que têm desmantelado redes criminosas e detidos marginais envolvidos nestas acções, num trabalho que acompanham diariamente.

Ao Novo Jornal, motoristas de trabalham em táxi por aplicativo, contam que têm sido recorrentes os assaltos e que em alguma alturas preferem não trabalhar a correr riscos de vida.

Os marginais por norma exigem apenas o dinheiro feito no dia, mas há situações em que levam a própria viatura, como sucedeu já por duas vezes na última semana.

Segundo dados da PN e do SIC, ao Novo Jornal, por vezes os criminosos roubam estes táxis privados para, em seguida, realizar assaltos em diferentes pontos da cidade.

Há casos em que os marginais agem de forma violenta contra os motoristas mesmo que estes não os confrontem durante o assalto.

Manuel Ventura e Catarino Filipe, dois motoristas de táxi por aplicativo, contaram ao Novo Jornal que já não aceitam efectuar serviços nocturnos por questões de segurança.

Este domingo, um cidadão de 38 anos, residente no bairro Tala-Hady, Rua da Usa, município do Cazenga, que trabalhava como motorista de táxi personalizado "Yango", e que estava desaparecido deste sexta-feira, foi encontrado morto num matagal, na zona do Benfica, com um corte no pescoço.

A viatura que o mesmo condizia está desaparecida, mas foi vista no sábado em circulação nas imediações de Viana, com quatro elementos dentro.

A família só tomou conhecimento da morte de Gaspar Lopes Martins "Guigui", na tarde de domingo, após o SIC ter feito a remoção do cadáver, e levado para Morgue Central de Luanda, onde foi identificado.

Em declarações ao Novo Jornal, a família contou que "Guigui" saiu de casa, no dia 26, como é habitual, para trabalhar e não voltou mais.

Este é o terceiro caso este ano em que em um motorista de táxi por aplicativo, desaparece e é encontrado morto dias depois, com a viatura desaparecida.

Nos últimos tempos, segundo informações de Polícia Nacional e do SIC, estão a crescer o número de assalto a estes motoristas.

Nestor Goubel, porta-voz da Polícia em Luanda, admite ser preocupante, garante que a PN tem feito detenções de marginais envolvidos e aconselha as pessoas a denunciarem à polícia e não ficar apenas pelas redes socias.

"A Polícia Nacional está a trabalhar para combater a situação e tem feito detenções", disse.

Fernando Carvalho, porta-voz do SIC-Luanda, assegura também que o Serviço de Investigação Criminal tem feito detenções e desmantelado associações criminosas envolvidas nestas acções.

Só neste mês, segundo o SIC-Luanda, foram desmanteladas redes criminosas nos Mulenvos, Kilamba Kiaxi, Maianga, Belas e na Ingombota.