A Polícia Nacional (PN) atingiu mortalmente dois assaltantes durante uma perseguição que aconteceu na Avenida Deolinda Rodrigues, em Luanda.

De acordo com o porta-voz do Comando Provincial de Luanda, Nestor Goubel, a dupla, que seguia numa motorizada e na posse de uma arma de fogo do tipo AKM, saía do município do Cazenga, após efectuar um assalto.

No percurso, acrescenta Nestor Goubel, "foram surpreendidos na via pública pela patrulha motorizada e durante a perseguição, no meio de uma troca de tiros, os homens foram atingidos mortalmente".

As autoridades recuperaram a motorizara que também havia sido roubada e apreenderam a arma de fogo de cano serrado.