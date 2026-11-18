A Polícia Nacional (PN) deteve um indivíduo por alegada tentativa de atropelamento de um agente regulador de trânsito no Benfica, em Luanda.

A detenção do homem, de 44 anos, aconteceu numa acção realizada pelos agentes do comando municipal de Talatona, de acordo com o porta-voz da PN-Luanda, Nestor Goubel.

Os factos ocorreram nos arredores do centro Girafa, quando o agente de trânsito abordou o homem, motorista de uma cimenteira, por alegadamente ter efectuado uma paragem irregular para descarga de passageiros.

No decurso, este terá desobedecido às orientações da polícia e tentou abandonar o lugar arrastando o agente regulador de trânsito, que para não ser atropelado subiu para o capô da viatura, conta a PN.

Após está situação, o detido foi conduzido à 24ª esquadra do Benfica, onde aguarda pelo julgamento sumário, por desacato, resistência e tentativa de atropelamento.