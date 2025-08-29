A Polícia Nacional (PN), em Luanda, deteve um total de 48 indivíduos que tiravam o sossego dos residentes do município dos Mulenvos, acusados de assalto à mão armada, na via pública e roubo em residências.

A detenção dos homens ocorreu durante a micro-operacão "Mulenvos Seguro", que se estendeu nos bairros mais críticos do município, nomeadamente Mirú, Mamã Gorda, Km12-B e Boa Fé.

Entre os detidos, conta o director do departamento de comunicação institucional imprensa do Comando Provincial de Luanda da PN, Nestor Goubel, encontram-se também associações criminosas que se dedicavam a lutas de gangues e vandalismo de bens públicos.

Estes indivíduos foram encaminhados para o juiz de garantias, onde vão ser responsabilizados criminalmente pelos seus actos.

Em sua posse, foram apreendidos uma arma de fogo, dez motorizadas, sete televisores, seis telemóveis de diversas marcas e vários electrodomésticos, conclui Nestor Goubel.