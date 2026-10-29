O Polícia Nacional (PN) deteve dois homens, em Luanda, por utilizarem uniformes de uso restrito e semelhantes aos da Polícia de Intervenção Rápida (PIR), na promoção dos seus serviços de segurança privada para eventos.

Segundo a polícia, a medida visa reforçar o cumprimento das normas que regulam a actividade de segurança privada, garantindo que as empresas do sector actuem dentro dos limites estabelecidos pela lei.

Os operativos foram detidos, esta quarta-feira,28, no município da Maianga, após as imagens da publicidade dos seus serviços se tornarem virais nas redes sociais.

"Estes aparecem nas imagens usando equipamentos e acessórios de forma excessiva para um trabalho de vigilante, cuja utilização poderá não estar em conformidade com as normas legais", de acordo com o porta-voz da PN-Luanda, Nestor Goubel.

Face à situação, os homens foram encaminhados para os órgãos competentes de fiscalização, para se verificar a legalidade dos uniformes expostos.