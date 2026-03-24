O comando provincial de Luanda da Polícia Nacional (PN) registou, durante o fim-de-semana prologando, 18 acidentes rodoviários, que provocaram nove mortes, 15 feridos graves e danos materiais avaliados em mais de 15 milhões de kwanzas.

De acordo com o gabinete de comunicação institucional e imprensa, os acidentes foram causados pelo excesso de velocidade e pelo mau estado de algumas vias de circulação.

Neste período foram realizadas diversas operações que resultaram na detenção de 205 indivíduos com idades entre os 18 e os 55 anos, acusados de homicídio, abuso sexual e roubo na via pública.

Durante a acção policial foram apreendidos um computador portátil, quatro armas de fogo, oito botijas de gás butano, nove telemóveis, sete TV plasma, 21 caixas de mosaico, 40 litros de gasolina e dez quilogramas de fármacos diversos.

No âmbito da regularização e fiscalização do trânsito automóvel foram apreendidas três viaturas, 42 motorizadas e 680 automobilistas foram multados por diversas infracções ao código de estrada.

O Serviço de Protecção Civil e Bombeiros assinalou 36 ocorrências, com realce para uma morte, seis feridos e 13 incêndios nos municípios do Cazenga, Maianga, Hoji- Ya-Henda, Samba, Talatona, Sambizanga, Belas, Kilamba Kiaxi e Camama.