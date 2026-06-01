O comando provincial de Luanda da Polícia Nacional (PN) registou, no fim-de-semana, 20 acidentes rodoviários, que provocaram oito mortos, 22 feridos e danos materiais avaliados em quase dez milhões de kwanzas.

Segundo o gabinete de comunicação institucional e imprensa da PN-Luanda, na origem dos acidentes estiveram a falta de precaução dos automobilistas no exercício da condução e a falta de iluminação nas estradas.

Nas últimas 72 horas foram efectuadas algumas operações que resultaram na detenção de 198 cidadãos nacionais e estrangeiros, com idades entre os 24 e os 55 anos, implicados em vários tipos de crimes.

Durante as operações foram apreendidos um computador, uma arma de fogo, uma caixa de velocidades de viatura de marca Volkswagen, duas botijas de gás butano, três telemóveis e diferentes tipos de electrodomésticos.

No âmbito da regularização e fiscalização do trânsito automóvel foram apreendidas 13 viaturas e 160 motorizadas. Na mesma acção 723 automobilistas foram sancionados por diversas infracções ao Código de Estrada.