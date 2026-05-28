A Polícia Nacional (PN), através da Direcção de Trânsito e Segurança Rodoviária (DTSER), está a fiscalizar os motociclistas sem habilitação legal para condução, e esta semana deteve e conduziu a julgamento sumário mais de 260 motoqueiros que circulavam pelas ruas de Luanda, muitos em serviço de táxi, sem a devida habilitação, apurou o Novo Jornal.

Dos mais de 260 julgados sumariamente, esta semana, 143 foram condenados a penas de 30 dias de prisão, convertidos em multas, enquanto os mais de 120 viram o julgamento adiado para os próximos dias.

A operação de fiscalização da Polícia Nacional levou ainda à apreensão, só em Luanda, de mais de 600 motorizadas, e mais de 1.000 nas demais províncias do País, recentemente.

Ao Novo Jornal, o superintendente João de Sousa, chefe do departamento de transgressões, acidentes e peritagem da DTSER, explicou que a Polícia de Trânsito está a levar a cabo esta operação para desencorajar os motociclistas que conduzem e fazem serviço de táxi sem habilitação legal para o efeito.

Segundo João de Sousa, tem havido muita anarquia por parte dos motociclistas, sobretudo os que trafegam em serviço de táxi.

Conforme este oficial superior da PN, muitos motociclistas chegam a conduzir sem carta de condução, mesmo tendo a sua motorizada cilindragem para tal.

Ao Novo Jornal contou que esta operação está a ser realizada no âmbito da campanha "Mude antes que seja tarde", lançada em 2025 pelo Ministério do Interior, como extensão da campanha nacional de prevenção rodoviária.

Segundo o superintendente João de Sousa, a operação está a ser levada a cabo pela Polícia de Trânsito e pelos efectivos da Unidade de Reacção e Patrulhamento (URP).

O Novo Jornal soube junto da Direcção de Trânsito e Segurança Rodoviária que muitos dos motociclistas conduziam anarquicamente, muitos em sentidos opostos, com excesso de lotação de passageiros e de velocidade, sem o uso de capacete, e todos sem habilitação para condução.

Segundo a Polícia de Trânsito, a maioria das motorizadas apreendidas circulavam descaracterizadas e sem matrículas.