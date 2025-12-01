O grupo era, no entanto, composto por sete elementos, que, na madrugada de sábado, realizaram vários assaltos, entre os quais a uma residência no Zango, de onde, para além de levarem uma viatura, roubaram 700 mil kwanzas e mais 500 dólares.
Quintino Ferreira, porta-voz da DIIP, disse ao Novo Jornal que os efectivos da polícia foram surpreendidos com disparos.
"Enquanto as forças da DIIP se encontravam a efectuar o patrulhamento em baixa visibilidade para a prevenção e contenção da criminalidade no bairro do km-14, propriamente nas ruas da Sofogor e Chiquimina, depararam-se com sete elementos, a bordo das duas viaturas, que de imediato abriram fogo contra as nossas forças, em resposta, cinco foram mortos", contou.
Segundo a DIIP, dois dos sete integrantes do grupo colocaram-se em fuga, mas trabalhos prosseguem para os deter.