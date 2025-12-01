No fim-de-semana, cinco alegados marginais foram mortos, no bairro do km-14, em Viana, pela Polícia Nacional. Os homens circulavam a bordo de dois carros roubados na zona do Zango, na vizinha província do Icolo e Bengo, e, ao serem abordados pelos efectivos da Direcção de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP), órgão afecto ao comando geral da Polícia Nacional, abriram fogo. A polícia reagiu e os disparos resultaram na morte dos cinco ocupantes das viaturas, soube o Novo Jornal junto da DIIP.

O grupo era, no entanto, composto por sete elementos, que, na madrugada de sábado, realizaram vários assaltos, entre os quais a uma residência no Zango, de onde, para além de levarem uma viatura, roubaram 700 mil kwanzas e mais 500 dólares.

Quintino Ferreira, porta-voz da DIIP, disse ao Novo Jornal que os efectivos da polícia foram surpreendidos com disparos.

"Enquanto as forças da DIIP se encontravam a efectuar o patrulhamento em baixa visibilidade para a prevenção e contenção da criminalidade no bairro do km-14, propriamente nas ruas da Sofogor e Chiquimina, depararam-se com sete elementos, a bordo das duas viaturas, que de imediato abriram fogo contra as nossas forças, em resposta, cinco foram mortos", contou.

Segundo a DIIP, dois dos sete integrantes do grupo colocaram-se em fuga, mas trabalhos prosseguem para os deter.