Casas de venda de ouro crescem de forma vertiginosa nas ruas de Luanda, aumentando, assim, o número de assaltos desse precioso metal. Proprietários negam acusações de fomentar roubos. Economista propõe implementação de registo "obrigatório" de todas as transacções e dados dos vendedores. Apela a multas, suspensão de licenças e responsabilidade criminal para as empresas que não cumprirem com os procedimentos.

O crescimento desenfreado de casas de compra e venda de ouro, sobretudo na província de Luanda, tem sido apontado como fonte para o elevado número de assaltos à mão armada de "jóias" nas principais artérias da cidade. Cidadãos alertam as autoridades para reforçarem a vigilância aos "supostos" donos dos estabelecimentos.

Ao Novo Jornal, citadinos relatam que os assaltos, que ocorrem muitas vezes à luz do dia, são perpetrados por criminosos. Na acção, onde até as alianças de compromisso (casamento e noivado) não são deixadas de lado, os meliantes ameaçam as vítimas com armas brancas e pistolas, teoria confirmada por esse semanário nalguns vídeos que circulam nas redes sociais.

Num dos vídeos, por exemplo, é notável uma cidadã interpelada por dois marginais a bordo de uma motorizada. Da cidadã, que não mostrou resistência, arrancaram a mascote, o fio de ouro e a aliança. Luandenses realçam que, em diversas ocorrências, os assaltantes ignoram outros bens valiosos como telemóveis, viaturas e bolsas e exigem apenas ouro, o que, segundo as vítimas, "demonstra um padrão específico de actuação".

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/