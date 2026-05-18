No fim-de-semana, em Luanda, seis pessoas perderam a vida e 26 ficaram gravemente feridas em resultado de 16 acidentes rodoviários, que causaram igualmente danos materiais avaliados em mais de seis milhões de kwanzas.

De acordo com o gabinete de comunicação institucional e imprensa do comando provincial de Luanda da Polícia Nacional (PN), estivaram na base dos acidentes o excesso de velocidade e a falta de iluminação nas vias de acesso.

Durante as 72 horas foram realizadas várias operações que culminaram com a detenção de 192 indivíduos, com idades entre os 18 e os 55 anos, implicados nos crimes de abuso sexual, furto e roubo e na via pública.

No decurso das operações foram apreendidas uma armas arma de fogo, duas botijas de gás butano, quatro TV plasma de 32 polegadas, um frigobar, uma ventoinha e fármacos diversos.

No âmbito da regularização e fiscalização do trânsito automóvel foram apreendidas 12 viaturas, 62 motorizadas. Na mesma acção 703 automobilistas foram sancionados por diversas infracções ao código de estrada.