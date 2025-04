Luanda: SIC desmantela estufa clandestina com 221 plantas Skunk, no condomínio Vereda das Flores - Droga renderia aos criminosos mais de 60 milhões kz

Após um ano de investigação policial, o Serviço de Investigação Criminal (SIC) desmantelou, em Luanda, no interior do condomínio Vereda das Flores, no município da Camama, no fim-de-semana, uma estufa clandestina com 221 plantas de droga do tipo Skunk mais conhecida por "Gambá", muito consumida na África do Sul, Brasil, Inglaterra e EUA, apurou o Novo Jornal.