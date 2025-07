Os homens, cidadãos nacionais entre os 22 e os 42 anos, foram encaminhados para o juiz de garantias, por associação criminosa, homicídio qualificado, roubo qualificado e abuso sexual.

O caso mais recente desta quadrilha ocorreu na primeira quinzena de Junho, no município do Kilamba Kiaxi, quando, munida de uma AKM, invadiram uma casa e agrediram quem lá vivia.

O proprietário da casa, explicam as autoridades, deu-lhes algum dinheiro e os telemóveis que eles exigiram, o que "não os saciou". Um dos implicados abusou sexualmente de uma adolescente de 16 anos, e, de seguida, um outro homem efectuou um disparo à queima-roupa contra a mãe, que se encontrava com uma bebé de dois anos no colo. A bala trespassou-as a ambas, a mulher morreu no local e a filha horas depois no hospital.

A outra ocorrência aconteceu na comuna da Vila Flor, durante um assalto a uma residência. o alarido despertou a atenção dos vizinhos que se deslocaram de imediato para a casa ao lado. Para afugentar os populares, o gangue fez vários disparos aleatórios, um dos quais atingiu mortalmente um adolescente de 15 anos, conta o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal em Luanda, Fernando de Carvalho.

O Novo Jornal soube ainda que, antes dos ataques, um dos elementos tinha a responsabilidade de passar indicações sobre a casa a ser assaltada. Estudava as movimentações dos bairros, e, depois dos assaltos, despachava os meios roubados no mercado do Kicolo.