O Tribunal Militar da Região de Luanda condenou, esta segunda-feira, 16, o subinspector da Polícia Nacional (PN), Venâncio Talingue, afecto ao comando provincial de Luanda, colocado no Hoji-ya-Henda, por ter disparado à queima-roupa contra um subordinado, um agente de 2ª classe, e por dano de bens militares, soube o Novo Jornal.

O arguido foi ainda expulso da Polícia Nacional e condenado ao pagamento de uma indemnização de um milhão de kwanzas pelos danos causados ao ofendido.

A Polícia Nacional considerou que a conduta do agora subinspector expulso foi "vergonhosa e merecedora de desvinculação da corporação".

Segundo a sentença, o arguido foi condenado por ser autor moral dos crimes de violência contra subordinado, previsto e punível pela Lei dos Crimes Militares. O tribunal determinou também uma pena acessória de expulsão da corporação.

O julgamento decorreu no anfiteatro do comando provincial de Luanda, na presença de colegas, familiares do arguido e do lesado, Bernardo Caterça, entretanto recuperado dos ferimentos, e membros do comando provincial.

Segundo a acusação, o crime ocorreu em Fevereiro último, quando o agente lesado se encontrava em serviço de guarda num posto fixo de identificação, no São Pedro da Barra. Entretanto, chegou ao posto o oficial, que questionou o agente sobre uma alegada imagem sua que tinha viralizado nas redes sociais, ligada a um caso de abuso sexual de menor.

Em resposta, o ofendido disse desconhecer a acusação, o que enfureceu o arguido, que foi para dentro do posto e voltou com uma arma, efectuando disparos contra o ofendido, que foi socorrido para o Hospital Josina Machel.

Atendendo à natureza e gravidade dos actos praticados e à sua repercussão na disciplina, na hierarquia e na dignidade da instituição policial, bem como à afectação da confiança e reputação exigidas a um membro da Polícia Nacional, o Tribunal Militar da Região de Luanda condenou o arguido a seis anos de prisão efectiva e à expulsão da Polícia.