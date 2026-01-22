Após dois meses de julgamento, o Tribunal da Comarca de Luanda (TCL) sentenciou esta quarta-feira, 21, à pena máxima de 35 anos de prisão efectiva, o subinspetor do Serviço de Investigação Criminal (SIC), Watukaneto Moreira, mais conhecido por "Zico", de 41 anos, que em Junho de 2024 matou a tiro, na zona do Curtume, no município do Cazenga, três membros da mesma família, soube o Novo Jornal.

"Zico" foi condenado também ao pagamento de mais de 12,5 milhões de kwanzas aàa família das vítimas e 250 mil de taxa de justiça.

A leitura da sentença, que estava prevista para as 10:00 desta quarta-feira, só começou por volta das 18:30, pelo facto de o arguido ter chegado tarde e a sala de audiências estar ocupada com outros julgamentos que se estenderam até ao fim do dia.

A condenação do arguido satisfez a família, que consideraram que a justiça foi feita.

Segundo a família, era este o desfecho que esperavam, que o culpado fosse condenado à pena máxima.

Na fase das alegações, o Ministério Público (MP), que promoveu a acusação, pediu uma condenação não inferior a 24 anos de prisão para o oficial do SIC.

O MP entendeu que o subinspector do SIC cometeu propositadamente o crime de homicídio qualificado em que foram vítimas, por disparos de arma de fogo, três membros da mesma família.

Segundo o Ministério Público, os factos evidenciam a prática de um acto voluntário, razão pela qual a acusação sustenta que o arguido deve ser responsabilizado pelo pagamento de indemnização às famílias das vítimas, num valor superior a 10 milhões kz.

Ao tribunal, o arguido, agora condenado, argumentou que as vítimas eram assaltantes e que realizaram assaltos naquela madrugada, facto que a justiça concluiu não ser verdade.

Também tentou mentir que não foi o único individuo que disparou mortalmente contra as vítimas e que os três estavam armados, argumento rejeitado pelos familiares e testemunhas das vítimas, e que o tribunal provou ser também mentira.

"Zico" estava foragido da justiça após ter disparado contra as três vítimas, em Junho de 2024, mas foi apanhado em Janeiro de 2025, no Zango, na província do Icolo e Bengo, sob mandado da Procuradoria-Geral da República (PGR).

A detenção aconteceu quando circulava no bairro Zango II, município do Calumbo, onde se escondeu durante sete meses.

Manuel Halaiwa, director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-geral, disse à imprensa que o homicida fazia parte da direcção do SIC/ Luanda e estava colocado no município do Cazenga.

O trágico incidente ocorreu no bairro Curtume, por volta das 02:00, quando a família saía de um óbito.

Uma das vítimas, um senhor de 65 anos, estava cansada de lá estar e pediu ao filho e um sobrinho para o acompanhar em casa, e, quando estavam prestes a chegar, o agente do SIC achou que seriam delinquentes e fez disparos contra os homens.

Duas das vítimas morreram no local e outra, o senhor de 65, morreu a caminho do hospital.